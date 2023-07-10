ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ) 2700х1200х10 мм Звукоизоляционная плита, произведенная непосредственно из экологично чистейшего материала: хвойного дерева. Структура тепло- звукоизоляционной плиты ISOPLAAT, как у войлока. Ворсинки дерева скрепляются меж собой за счет смолы и трения. Софтборд - плита из мягкого ДВП изготовлен из вторичного сырья деревообрабатывающей индустрии. Плита ISOPLAAT не опасна для детей, аллергиков, астматиков, так как при производстве плит применяют только горячее прессование и сушение. Клей никак не применяют в виду его вредности и канцерогенности для здоровья человека. Плита ИЗОПЛАТ содержит внешнюю ровную плоскость. Применение Отделочный многофункциональный и звукоизолирующий материал, который используется с целью усовершенствования звукоизоляционных качеств. Ставят как непосредственно на стены, потолок и пол, так и на каркасную профильную систему. Плита ИЗОПЛАТ (ISOPLAAT), толщиной 10 мм подойдет под всевозможные способы конечной отделки: декоративная штукатурка, оклеивание обоями, окрашивание. Плита может впитывать воду (вплоть до 20% своего объема) без изменения своих шумоизоляционных качеств. Монтаж плит Изоплат Isoplaat нужно перед монтажом выдержать на протяжение 3-х суток в комнате с таким же уровнем влаги, как в помещении, куда будут поставлены плиты Изоплат. Плиты крепят к деревянным системам с помощью строительных скоб либо гвоздей, шурупов. Для плит толщиной 10 мм шаг обрешетки никак не больше 300 мм. К бетонным или кирпичным конструкциям плиты крепятся с помощью клея, шурупов. Клей наносится на волнистую поверхность не менее 30 мм по периметру и точками в центральной части плиты, с шагом примерно 300 мм. Клей схватывается с плитой только лишь после абсолютного просыхания. Стыки и зоны крепления (шляпки саморезов) замазываются шпаклевкой. Для получения безупречно ровненькой плоскости возможно вдобавок прошпаклевать целую плоскость плит тоненькой оболочкой сухих смесей (Rotband, Knauf и др). Изоплат грунтуют раствором обойного клея перед оклейкой либо на них наносится тончайший слой шпаклевки в случае окраски. Состав: Древесное хвойное волокно Технические характеристики: Длина листа: 2,7м. Ширина листа: 1,2 м. Толщина листа: 1 см Брутто листа: 7,5 кг Индекс звукопоглощения: Коэффициент звукопоглощения 21 дБ. ..

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