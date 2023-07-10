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Каталог строительных-звукоизоляционных материалов
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Лучшие материалы для профессиональной акустической звукоизоляции
от 4065 ₽
Soundguard membrane 3.0
Soundguard membrane 3.0
Эксклюзивные мембраны только у нас! Эффективная звукоизоляция для стен, пола, потолка и перегородок.
от 14000 ₽
Звукоизол ФТ 55 (6,6м²)
Звукоизол ФТ 55 (6,6м²)
Звукоизол ФТ 55 (6,6м²) универсальный звукоизоляционный материал. Имеет высокие показатели звукоизоляции, поглощает звуки в большом диапазоне частот.
от 4400 ₽
ТермоЗвукоИзол Стандарт S
ТермоЗвукоИзол Стандарт S
ТермоЗвукоИзол Стандарт S составляет 14 мм. Эта модификация представлена в уменьшенном размере, длина мата - 5 м. Индекс изоляции ударного шума (Lnw), 30дБ!
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Шуманет БМ
Шуманет БМ
В наличии
0000-01
Шуманет-БМ Акустическая минплита Минеральные плиты на базальтовой основе ШУМАНЕТ-БМ явл..
0
1764 ₽
Популярный
Шумостоп-С2
Шумостоп-С2
В наличии
0000-04
Шумостоп-С2 Один из самых эффективных материалов, для использования в качестве упругого слоя в ..
0
4687 ₽
ТермоЗвукоИзол Лайт
ТермоЗвукоИзол Лайт
В наличии
0000-76
ТермоЗвукоИзол Лайт (10м х 1.5м х 10мм) 15м² Маты из плотно спрессованного стекловолокна выс..
0
6475 ₽
Топ продаж
Популярный
ТермоЗвукоИзол Стандарт 14
ТермоЗвукоИзол Стандарт 14
В наличии
0000-77
Маты ТермоЗвукоИзол Стандарт (10м х 1.5м х 14мм) 15м² Маты из плотно спрессованного стеклово..
0
8800 ₽
Акция
Топ продаж
ТермоЗвукоИзол (Корда) 10000x1500x10
ТермоЗвукоИзол (Корда) 10000x1500x10
В наличии
0004-38
ТермоЗвукоИзол (Корда) Представляет собой 3-х слойный материал, состоящий из стекловолокни..
0
6000 ₽
-18 %
4900 ₽
Акция
Топ продаж
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ТермоЗвукоИзол (Корда) 10000x1500x14
ТермоЗвукоИзол (Корда) 10000x1500x14
В наличии
0004-39
ТермоЗвукоИзол (Корда) Представляет собой 3-х слойный материал, состоящий из стекловолокни..
0
7700 ₽
-23 %
5900 ₽
Топ продаж
SoundGuard Standart
SoundGuard Standart
В наличии
0003-52
SoundGuard Standart 12 Панель SoundGuard Standart − это уникальный, инновационный материал,..
0
1190 ₽
Топ продаж
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SoundGuard ЭкоЗвукоИзол
SoundGuard ЭкоЗвукоИзол
В наличии
0003-53
SoundGuard ЭкоЗвукоИзол 13 Панель SoundGuard ЭкоЗвукоИзол − это уникальный, инновационный м..
0
1290 ₽
СтопЗвук БП Стандарт
СтопЗвук БП Стандарт
В наличии
0000-80
СтопЗвук БП Стандарт (1,2м х 0,6м х 50мм) 4шт. 2,88 м2 Это тепло- и звукоизоляционный материал на..
0
1635 ₽
Топ продаж
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AcousticGyps Basic 40
AcousticGyps Basic 40
В наличии
0008-60
AcousticGyps Basic 40 Самая тонкая звукоизоляционная панель в линейке TM AcousticGyps. Отлично по..
0
1700 ₽
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AcousticGyps Basic 70
AcousticGyps Basic 70
В наличии
0008-61
AcousticGyps Basic 70 Данная модификация панелей разработана для усиления звукоизолирующей способ..
0
1700 ₽
ЗИПС-Z4
ЗИПС-Z4
В наличии
0000-13
ЗИПС-Z4 сэндвич-панель с крепежом Звукоизолирующая панельная система ЗИПС-Z4 c функцией выравнива..
0
3098 ₽
Топ продаж
Популярный
ЗИПС-III-Ультра
ЗИПС-III-Ультра
В наличии
0000-10
ЗИПС-III-Ультра сэндвич-панель с крепежом Звукоизоляционная панель Зипс 3 Ультра - это передовое ..
0
2468 ₽
Топ продаж
Популярный
Соноплат Стандарт 12
Соноплат Стандарт 12
В наличии
0000-71
Соноплат [SonoPlat] Стандарт (1,2м x 0,6м x 12мм) 0,72м² Звукоизоляционная панель Соноплат С..
0
950 ₽
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Соноплат Стандарт Плюс 12
Соноплат Стандарт Плюс 12
В наличии
0000-72
Соноплат [SonoPlat] Стандарт Плюс (1,2 x 0,8м x 12мм) 0,96 м² Панели из многослойного целлюл..
0
1190 ₽
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Соноплат Комби 22
Соноплат Комби 22
В наличии
0000-73
Соноплат [SonoPlat] Комби (1,2м x 0,6м x 22мм) 0,72м² Панели из многослойного целлюлозного к..
0
2080 ₽
Популярный
Виброфлор
Виброфлор
В наличии
0000-94
Виброфлор (15м х 1м х 4мм) 15 м2 Cостоит из полиэфирного волокна первичной обработки без содержан..
0
3600 ₽
Топ продаж
Популярный
Звукоизол Флор (СтопЗвук-М)
Звукоизол Флор (СтопЗвук-М)
В наличии
0000-92
Звукоизол Флор (СтопЗвук-М) (бывший СтопЗвук-М) (10м х 1м х 4,5мм) 10 м² Двухслойный, битумн..
0
3850 ₽
Популярный
Шуманет 100 Гидро
Шуманет 100 Гидро
В наличии
0000-20
Шуманет-100Гидро  Представляет собой полотно, имеющее синтетическую волокнистую основу, покр..
0
5162 ₽
Топ продаж
Популярный
Шумопласт
Шумопласт
В наличии
0008-68
Шумопласт гранулированная смесь Звукоизоляционное выравнивающее покрытие ШУМОПЛАСТ предста..
0
5227 ₽
Топ продаж
Популярный
Звукоизол ВЭМ 2 смк
Звукоизол ВЭМ 2 смк
В наличии
0000-55
Звукоизол ВЭМ 2 смк (2,5м x 1,2м x 2мм) 3м² Тонкая эластичная звукоизоляционная мембрана с в..
0
4115 ₽
Новинки
Новинка
SoundGuard ИзоБокс 5М
SoundGuard ИзоБокс 5М
В наличии
0009-21
SoundGuard ИзоБокс 5М звукоизоляционный подрозетник 5-секционный Звукоизоляционный бокс предназна..
0
1290 ₽
Новинка
SoundGuard ИзоБокс 4М
SoundGuard ИзоБокс 4М
В наличии
0009-20
SoundGuard ИзоБокс 4М звукоизоляционный подрозетник 4-секционный Звукоизоляционный бокс предназна..
0
1150 ₽
Новинка
SoundGuard ИзоБокс 3М
SoundGuard ИзоБокс 3М
В наличии
0009-19
SoundGuard ИзоБокс 3М звукоизоляционный подрозетник 3-секционный Звукоизоляционный бокс предназна..
0
1100 ₽
Акции
Акция
Топ продаж
Популярный
Izogertz SoundMat 14
Izogertz SoundMat 14
В наличии
0005-14
Izogertz SoundMat 14 Izogertz SoundMat 14 – это трехслойный материал, представляющий с..
0
8680 ₽
-32 %
5900 ₽
Акция
Топ продаж
Популярный
ISOPLAAT 10
ISOPLAAT 10
В наличии
0004-42
ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ) 2700х1200х10 мм Звукоизоляционная плита, произведенная непосредственно из экол..
0
1725 ₽
-15 %
1466 ₽
Акция
Топ продаж
Популярный
ISOPLAAT 12
ISOPLAAT 12
В наличии
0004-44
ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ) 2700х1200х12 мм Звукоизоляционная плита, произведенная непосредственно из экол..
0
2150 ₽
-15 %
1827 ₽
Лидеры продаж
Топ продаж
Дюбель гвоздь тарельчатый
Дюбель гвоздь тарельчатый
В наличии
0001-53
Дюбель-гвоздь тарельчатый (70 х 10) Так называемый, звукоизоляционный «грибок» предна..
0
7 ₽
Топ продаж
Популярный
ЗИПС-Вектор
ЗИПС-Вектор
В наличии
0000-08
ЗИПС-Вектор сэндвич-панель с крепежом Звукоизолирующая панельная система начального уровня ЗИПС-В..
0
1880 ₽
Топ продаж
SoundGuard Vibro М
SoundGuard Vibro М
В наличии
0003-92
SoundGuard Vibro М Тонкий виброподвес для стен и потолка на основе эластомера. Тонкое решение...
0
230 ₽
Отзывы о магазине Все отзывы
5.0
Всего оценок: 9
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Оценка магазина
Nikolay Illarionov
2023-07-10 09:09:09
Отличное место, чтобы получить консультацию и купить шумоизоляцию недорого и без пафоса...
Дамир Зинатуллин
2023-04-03 08:12:16
Оперативно очень! В течении часа уже скинули фото из транспортной...
Павел
2023-04-03 08:11:33
Удобно, что все можно решить через вотсап, что-то добавить. Удобно, что есть оплата по терминалу. Дешевая доставка. В общем рекомендую...
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